Пять человек пропали без вести из-за природных пожаров в Черногории

Многочисленные природные пожары бушуют вокруг второго по величине города Черногории — Никшича, в его окрестностях без вести пропали пять человек. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, портал Vijesti.

«Между районами Голия и Баняна пропали пять человек. Люди измучены и дезориентированы. Идет спасательная операция», — приводит портал слова директора городской службы защиты и спасения Славко Тадича.

По его словам, пожарные делают всё возможное, есть также поддержка со стороны авиации. Однако тушение осложняется сильным ветром.

Полиция Никшича задержала 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях города. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день стало известно, что крупный лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам Подгорице.