Отравившихся в поезде детей из Мурманска начнут выписывать 9 августа

Детей из Мурманской области, госпитализированных с повышенной температурой и симптомами отравления в больницу Туапсе в Краснодарском крае, начнут выписывать с понедельника, 9 августа. Об этом 8 августа сообщили в региональном министерстве образования.

В ведомстве уточнили, что в больницах Кубани проходят лечение 87 детей с поезда Мурманск–Адлер.

«Всего в больнице Туапсе 44 ребенка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 — уже в лагере», — рассказали в министерстве ТАСС.

У четверых пациентов утром в воскресенье наблюдалось повышение температуры, другие дети чувствуют себя хорошо. До получения анализов несовершеннолетние будут оставаться под присмотром медиков.

7 августа с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию на контроль.

8 августа число госпитализированных детей увеличилось до 87. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.