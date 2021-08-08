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Пола Уилана освободили из штрафного изолятора в колонии

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Обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана освободили из штрафного изолятора в колонии. Об этом сообщила в воскресенье, 8 августа, его адвокат Ольга Карлова.

«Дэвид (брат Уилана) написал, что Пола освободили в пятницу из ШИЗО. Он уже в субботу звонил родителям», — рассказала она «Интерфаксу».

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По словам Карловой, Уилан выразил желание пообщаться с адвокатами, однако такой возможности ему пока не предоставили.

Уилана, который помимо американского паспорта имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции в России в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В середине июня 2020 года американца приговорили к 16 годам колонии, а позднее в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.

В конце мая того же года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки.

При этом адвокаты Уилана неоднократно поднимали вопрос о помиловании американца или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех, Уилан заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.

Вместе с тем 21 июля 2021 года адвокат гражданина США Владимир Жеребенков рассказал, что защита Уилана готовит заявление о его выдворении. Заявление будет подано в середине августа, так как в настоящее время судья в отпуске.

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