Саперы уничтожили подозрительный чемодан у дворца президента Кипра

Полиция Кипра уничтожила контрольным взрывом подозрительный чемодан, обнаруженный неподалеку от президентского дворца в Никосии. Об этом 8 августа стражи порядка сообщили на странице в Twitter.

Подрыв предмета провели с помощью управляемого взрыва. В чемодане взрывчатки не оказалось.

В апреле чешская полиция обнаружила подпольный склад боеприпасов времен Второй мировой войны в доме черного копателя. Находка была сделана в доме в селе Остоповице недалеко от города Брно на юго-востоке республики.