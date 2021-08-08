Первые случаи заражения коронавирусом произошли в США задолго до вспышки инфекции в Ухане. Об этом пишет издание Global Times China 7 августа.

Журналисты уточняют, что во Флориде, которая является нынешним эпицентром COVID-19 в Соединенных Штатах, в мае 2020 года «исчезли» данные о 171 пациенте. Позже их восстановили, однако информацию о симптомах засекретили. Авторы материала утверждают, что признаки болезни у этих людей были еще в январе-феврале прошлого года. То есть более чем за месяц до того, как местные власти сообщили о первых зарегистрированных случаях COVID-19 в штате.

«Как минимум у 26 человек симптомы проявились в конце декабря [2019-го] или в январе, по крайней мере восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными. <…> Первые случаи заражения во Флориде могли произойти раньше, чем в Ухане, но тогда США не расценивали их как COVID-19 или намеренно игнорировали», — сказал ученый Эрик Тонер.

Журналисты подчеркивают, что правительство Соединенных Штатов пыталось заставить молчать тех, кто хотел узнать правду. В качестве примера издание приводит визит полиции к аналитику Ребекке Джонс, которая отказалась манипулировать данными по Флориде в мае 2020 года. Так, из ее дома сотрудники полиции забрали всю технику.

Вместе с тем вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю допустил, что Вашингтон скрывал информацию о SARS-CoV-2, чтобы «политизировать пандемию и очернить Китай». По его словам, американские политики не обращают внимание на тяжелую эпидемиологическую обстановку у себя в стране, занимаясь при этом распространением клеветы.

5 августа стало известно, что Соединенные Штаты заполучили доступ к сведениям о 22 тыс. вирусов, которые изучались в уханьской лаборатории. При этом неизвестно, как именно и в какое время разведке США удалось добыть эти данные.

Утверждается, что полученная американскими спецслужбами информация была удалена китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. С тех пор Китай отказывал в передаче этих и других данных о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров спустя день отметил, что данное сообщение является частью специальной кампании по противодействию Китаю. Он выразил уверенность, что Вашингтону очень хочется очернить Пекин. При этом американцы забывают о количестве лабораторий, которые они поддерживают по всему миру, напомнил сенатор.

До этого, 2 августа, был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.

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