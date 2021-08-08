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Свыше 30 человек застряли в кабинах канатной дороги в Армении

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Более 30 человек застряли в кабинах канатной дороги «Крылья Татева» в Сюникской области на юге Армении из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, пресс-служба МЧС Армении.

«По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одной кабине находилось 20–22 человека, в другой — 10–15», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Для эвакуации оставшихся в кабинах граждан работают спасатели Сюникского областного управления спасательной службы МЧС.

Вместе с тем на официальной странице канатной дороги в Instagram уточняется, что из-за технических проблем во второй половине дня 8 августа канатная дорога работать не будет.

Ранее, 1 января, спасатели зафиксировали остановку канатной дороги в селе Славское Львовской области на Украине. Ее причиной также стали проблемы с электричеством. Спасением людей занимались 27 специалистов, использовались четыре единицы техники.

Спасатели сняли 74 человека, в числе которых было 13 детей и три беременные женщины.

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