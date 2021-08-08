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Общество
СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в палате

СК проверит больницу в Волгограде после видео с ребенком в палате

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Следователи организовали проверку информации о том, что медицинский персонал больницы в Волгограде плохо следил за ребенком, который находился один в боксе. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, СУСК России по Волгоградской области.

Ранее в этот день в Сети распространилось видео с малышом, запертым в больничной палате. На кадрах видно, что мальчик в одной футболке ползает по грязному полу и возит по нему испачканную простынь. В больничном боксе ребенок находился один.

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«С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав ребенка следственным отделом по Тракторозаводскому району СУСК России по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 30 июля двухлетний мальчик был госпитализирован в медучреждение по решению органов системы профилактики. При этом до этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного.

Отмечается, что при осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, ребенок спал.

Вместе с тем уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства несовершеннолетнего. Она также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи.

«Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», — приводит пресс-служба слова детского омбудсмена.

В пресс-службе «РИА Новости» пояснили, что ребенка и маму в Волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна.

Ранее, 4 августа, в полицию в Москве обратилась женщина, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила ей годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.

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