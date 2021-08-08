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Умерла белорусская писательница Елена Василевич
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Умерла белорусская писательница Елена Василевич

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В Белоруссии скончалась писательница Елена Василевич, ей было 98 лет. Об этом 8 августа на своей странице в Facebook сообщил писатель Леонид Голубович.

Елена Василевич родилась в 1922 году в семье лесного объездчика под Слуцком. Она осталась без родителей в семь лет, ее воспитанием занимались родственники. В 1941 году она окончила литературный факультет Рогачевского учительского института.

Работала во время Великой Отечественной войны библиотекарем в госпитале, писарем строевой части, начальником библиотеки. После войны окончила филологический факультет БГУ.

После войны Василевич занимала должность литературного консультанта в Курском областном издательстве, была в том числе заведующей отделом культуры журнала «Работница и крестьянка».

Елена Василевич — автор рассказов, тетралогий, лауреат Государственной премии БССР, имеет звание «Заслуженный работник культуры Беларуси».

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