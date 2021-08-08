Эстония усилит контроль на границе на фоне миграционного кризиса в Литве

Власти Эстонии на фоне усиления потоков нелегальных мигрантов в Литву усилят контроль в портах и проверку транспорта на границе. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR в воскресенье, 8 августа.

Граждан республики призвали сообщать в полицию о подозрительных лицах, которые могли незаконно попасть в страну. Как рассказал сотрудник полиции отдела пограничной охраны ДПП Иво Утсар, правоохранители избирательно проведут проверки в портах.

«Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт», — объяснил он.

Ранее в этот день погранохрана Литвы сообщила о нескольких отдельных выстрелах, прозвучавших на территории Белоруссии у границы с республикой. Как уточняется, с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Белоруссию почти 80 нелегалов.

В Минске ответили, что на территории страны проводились запланированные учения.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.