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Супруга владельца «Спартака» закрыла Telegram-канал и обратилась к фанатам

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Супруга владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова приостановила доступ к своему Telegram-каналу. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день объединение болельщиков клуба Supporters Group выступило с обращением к Федуну и совету директоров команды, в котором потребовало удалить Telegram-канал Салиховой.

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«В интересах «Спартака» скорее потушить информационный пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из Telegram-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло, совершенно бессмысленно», — отметила Салихова.

Она уточнила, что уважает «Спартак» и болельщиков, а также видит их реакцию и считает, что в настоящее время удаление канала будет «единственно правильным решением».

«К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто — поэтому я связалась с технической поддержкой Telegram. И все, кто будет что-либо писать в Telegram от моего имени, с этого дня не имеют ко мне никакого отношения. В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает «Спартаку» добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде», — сказала Салихова.

В настоящий момент канал Салиховой работает в приватном режиме и недоступен для новых пользователей. Все посты, опубликованные до 8 августа, удалены.

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака». Она занималась финансовым аудитом клуба. Спустя две недели супруга Федуна приняла решение о выходе из совета директоров клуба из-за несогласия по кандидатуре тренера красно-белых и трансферным целям команды.

Нынешний главный тренер 51-летний португалец Руй Витория официально был представлен «Спартаком» как новый наставник команды 24 мая. Его кандидатуру после ухода Доменико Тедеско предложил спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов.

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