Скончался один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас

В Нью-Джерси на 71-м году жизни скончался американский музыкант Деннис Томас. Он был одним из основателей соул-фанк-группы 1970-х и 1980-х годов Kool & the Gang.

«7 августа Деннис Томас, известный как Ди Ти, любимый муж, отец и один из основателей Kool & the Gang, мирно умер во сне в возрасте 70 лет в Нью-Джерси», — говорится в сообщении, опубликованном 7 августа в официальном аккаунте музыкального коллектива в Facebook.

Томас был саксофонистом, флейтистом, перкуссионистом, а также церемониймейстером на шоу, добавляет Би-би-си.

Музыкальная группа Kool & the Gang была основана в 1964 году. За свою карьеру музыканты продали более 70 млн альбомов. Композиции группы фигурировали в нескольких фильмах, включая Saturday Night Fever («Лихорадка субботнего вечера») 1977 года, за который музыканты получили премию «Грэмми» в 1978 году, и Pulp Fiction («Криминальное чтиво») 1994 года.

Kool & the Gang также получила звезду на Аллее славы в Голливуде в 2015 году.