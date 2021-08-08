Эксперт назвал способ выгодно купить валюту

Выгоднее всего покупать валюту на биржевых торгах, а если доступа к площадке нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Об этом 8 августа рассказал глава управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

По словам эксперта, для покупки валюты через банк изначально надо открыть валютный счет. При покупке необходимо изучить динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть.

«Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора», — цитирует финансиста «Прайм».

4 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что при текущей рублевой стоимости нефти российская валюта оценена справедливо, учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса.

22 июля стало известно, что российский рубль, согласно обновленной версии «индекса бигмака», находится на предпоследнем месте среди самых недооцененных валют в мире.