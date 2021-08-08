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Эксперт назвал способ выгодно купить валюту

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Выгоднее всего покупать валюту на биржевых торгах, а если доступа к площадке нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Об этом 8 августа рассказал глава управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

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По словам эксперта, для покупки валюты через банк изначально надо открыть валютный счет. При покупке необходимо изучить динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть.

«Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора», — цитирует финансиста «Прайм».

4 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что при текущей рублевой стоимости нефти российская валюта оценена справедливо, учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса.

22 июля стало известно, что российский рубль, согласно обновленной версии «индекса бигмака», находится на предпоследнем месте среди самых недооцененных валют в мире.

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