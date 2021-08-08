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Путин примет участие в конференции СБ ООН по морской безопасности

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 августа, по видеосвязи примет участие в конференции в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН по укреплению морской безопасности. Встреча проводится по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Президент России примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в воскресенье, 8 августа.

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В Совбезе заседают 15 стран — пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные члены — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. 10 остальных членов СБ избираются на два года.

Ранее, 6 августа, СБ ООН на заседании обсудил воздушную атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе. В тот же день постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон представил в Совбезе ООН доказательства, которые якобы свидетельствуют об ответственности Тегерана за нападение на танкер.

При этом Иран категорически отверг подобные обвинения.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

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