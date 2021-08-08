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Путин 9 августа побеседует с членами паралимпийской команды России

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Президент России Владимир Путин 9 августа в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

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«9 августа Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским Играм на тренировочных базах в разных регионах страны», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в Токио началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Соревнования проходили в период с 23 июля по 8 августа. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39-41-33). Вторыми стали китайцы (‪38-32-18), на третьем месте — японцы (27-14-17).

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более двухсот российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

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