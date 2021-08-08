Заповедник в Оренбургской области загорелся после удара молнии

Из-за пожара в заповеднике «Шайтан-Тау» в Кувандыкском районе Оренбуржья отменяется бронь домиков в туристическом комплексе «Горный дуб» и прекращается работа экологических троп «Летопись природы» и «Очарованный странник», сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отмечает Урал56.Ру, борьба с огнем в «Шайтан-Тау» продолжается уже третий день после удара молнии, но полностью ликвидировать пожар пока не удается.

В июне лесной пожар около недели действовал в заповеднике «Губерлинские горы» в Оренбургской области. По предварительной оценке, площадь горения составила от 20 тыс. до 30 тыс. га. Ситуация усугублялась сложными погодными условиями и сложным ландшафтом местности.