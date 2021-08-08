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Месси пообещал вернуться в «Барселону»

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Футболист Лионель Месси рассказал об уходе из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции в клубе, выразив надежду на скорое возвращение в футбольный клуб.

«Надеюсь, я смогу вернуться в «Барселону» любым способом. Хочу внести свой вклад, чтобы этот клуб продолжал оставаться лучшим в мире. Наверняка сейчас я многое забываю, я не в лучшем состоянии», — приводит слова Месси 8 августа «Спорт-Экспресс».

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Вместе с тем 34-летний аргентинец признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в клубе. По его словам, ему удалось договориться обо всем с «Барселоной», но в последнюю минуту всё сорвалось, пишет Sport24.

«Я слышал много всего о себе, но в этом году я хотел остаться в клубе, но не смог. В прошлом году я не хотел оставаться и говорил об этом. В этом году я хотел остаться. Я сделал всё возможное, но клуб не смог этого сделать из-за Ла Лиги», — отметил Месси.

Футболист уточнил, что его уход из клуба нужно принять и двигаться вперед.

Кроме того, нападающий рассказал, что предложил снизить свою зарплату наполовину, однако это не помогло ему остаться в команде.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

При этом самого форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил его отцу Хорхе Месси, что юридически сделку оформить не удастся.

В начале пресс-конференции 8 августа, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселона», футболист не сдержал эмоций и расплакался.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в национальном чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня, отмечает «Газета.ру». Журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил футболисту контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год.

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