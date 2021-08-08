Анимированные иллюстрации с Линдеманном допустили к продаже как NFT-токены

Эксклюзивные анимированные иллюстрации с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном допущены к продаже как NFT-токены.

Все материалы были сняты в государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Иллюстрации представили в виде картин в стилизованных рамах на сайте NFT FRAME ART.

NFT-искусство — это продажа невзаимозаменяемых уникальных токенов, другими словами — неделимых.

Искусство заключается в цепочку блокчейн, подтверждающую его уникальность и эксклюзивность. Продажа NFT-токенов — это первое слово в экономике современного искусства.

Сайт NFT FRAME ART только начал работу, но его первые пять лотов уже сейчас приковали внимание не только фанатов Линдеманна, но и коллекционеров NFT. Основатели проекта намерены привлечь новых крупных звезд к распродаже.

9 мая Линдеманн опубликовал клип на советскую песню «Любимый город» Марка Бернеса. Действие ролика происходит в Санкт-Петербурге. Линдеманн посещает Эрмитаж, где любуется картинами и скульптурами.

В конце апреля стало известно, что Линдеманн также намеревается выпустить клип, снятый в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве.