Боксер Ананян рассказал об ожиданиях от боя Кудухова и Джонса

Российский боксер, чемпион по версии IBF International в первом полусреднем весе Петрос Ананян рассказал о ожиданиях от боя между россиянином Виталием Кудуховым и экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

«Гильермо Джонс — это бывший чемпион мира по версии WBA, опытнейший спортсмен. Мы помним его бой с Денисом Лебедевым. Он показал, что он очень сильный, опытный и с довольно-таки жестким ударом. Для Кудухова это будет серьезным испытанием», — цитирует его РЕН ТВ в воскресенье, 8 августа.

У Кудухова также есть большой опыт в любительском боксе, поэтому, по словам Ананяна «будет столкновение». Он выразил уверенность, что бой между спортсменами будет зрелищным, если боксер из Панамы окажется в хорошей форме.

«Поэтому будет столкновение. Очень большой вопрос, в какой форме находится Джонс. Потому что он давно не выступал. Думаю, бой будет очень зрелищным, — добавил боксер, — Если Джонс будет в хорошей форме, а в подготовке Кудухова я не сомневаюсь, то будет 50 на 50».

Ранее в воскресенье Джонс прибыл в Москву, чтобы провести поединок с Кудуховым. Он заявил, что россиянин «хорошо боксирует», и назвал его очень сильным соперником.

Накануне Кудухов раскрыл свой план на бой с Джонсом. По его мнению, действовать надо так, чтобы панамцу было исключительно неудобно и он не мог действовать в излюбленной манере.

5 августа спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира — в 23:00 (мск). Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире. На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.