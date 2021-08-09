Освоение Сибири — давний и важный вопрос государственного управления России. Часть городов появились там в силу стихийных и рыночных обстоятельств. Но нередко небольшие поселения становились крупными центрами по решению из столицы, как, например, Комсомольск-на-Амуре. Этот опыт надо признать успешным и значимым в истории СССР.

Сейчас тот же подход предлагает применить министр обороны Сергей Шойгу. Строительство нескольких новых городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, может способствовать как повышению уровня жизни сибиряков, так и внутренней мобильности граждан. Поэтому с точки зрения государственного воздействия на социально-экономическое развитие страны предложение, на мой взгляд, имеет право на существование. Оно конструктивное, благородное и важное, но очень сложное для реализации.

Министр предлагает создать города численностью 300–500 тыс. человек, то есть достаточно большие. Города с меньшей численностью населения, на мой взгляд, более целесообразны, поскольку в Сибири условия для жизни, особенно с точки зрения социальной инфраструктуры, пока еще не очень развиты. Тем не менее научно-промышленных центров в Сибири и правда не хватает. Промышленность там представлена в основном добывающими предприятиями. Значит, новые города должны ориентироваться на перерабатывающие отрасли и науку. Это создаст новые рабочие места и сделает такие города полиотраслевыми.

В СССР было много моногородов, в которых доминировало одно — градообразующее — предприятие. Сегодня же политика России состоит в том, чтобы избегать таких ситуаций: город не должен быть заложником одного предприятия или одной отрасли. Этот принцип следует реализовать и при создании новых сибирских городов.

Для успешной реализации такого проекта основополагающим фактором является место размещения города — нужно учитывать транспортную доступность, близость ж/д-магистралей и аэропортов. Поэтому можно рассмотреть возможность возрождения уже существующих населенных пунктов. Допустим, нефтедобывающий город Стрежевой мог бы стать и нефтеперерабатывающим центром. Это бы дало толчок к повышению качества жизни горожан и притоку нового населения.

Помимо экономических и социальных обстоятельств, когда речь заходит о жизни в Сибири, немаловажен еще и климатический фактор. Людям нужны не только рабочие места, но и достойные условия жизни, компенсирующие природно-климатические трудности. Поощрять переселенцев можно с помощью льгот и привилегий, отсутствующих в других частях страны. Тогда в новые города устремятся не только жители этого региона, но и специалисты из других крупных центров, включая Москву и Петербург. Опять же вернемся к опыту советского периода, когда миграционные процессы направлялись государством. Проводились оргнаборы на новые предприятия в дальние города, и люди ехали, потому что там более высокая, чем дома, заработная плата, хорошее снабжение товарами широкого потребления, обеспечение жильем. Если сейчас государство разработает подобные меры, то в глазах людей переезд в новые сибирские города станет привлекательной идеей.



При этом важно, чтобы миграционные потоки пошли в новые сибирские города не только из европейской части страны — сам сибирский регион несет в себе большой миграционный потенциал. Но сейчас мы видим миграцию из Сибири в Центральную и Северо-Западную Россию. Чтобы остановить эту тенденцию нужна государственная воля в первую очередь. Здесь придется снова вспомнить о советском опыте. В СССР существовали государственные структуры по научному сопровождению размещения трудящихся, например совет по изучению производительных сил. Он занимался, в частности, выбором мест для строительства новых городов. По рекомендациям СОПС с момента его создания развивались многие территории Советского Союза. Сегодня этот институт отходит от решения подобных вопросов — идет процесс его объединения с Академией внешней торговли. Если мы собираемся развивать Сибирь, нужно возрождать и опыт СОПС.



Идея министра Шойгу — многоаспектная задача, для воплощения которой потребуется провести полномасштабное планирование и заранее создать привлекательные условия для миграции населения в новые сибирские города.



Автор — доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

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