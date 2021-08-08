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Россия стала третьей по количеству завоеванных на ОИ-2020 медалей

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по общему количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх в Токио, находится на третьем месте. По количеству золота команда заняла пятое место.

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Всего в активе сборной России 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Первое место по итогам Игр заняла сборная Соединенных Штатов. В активе спортсменов из США 113 наград, 39 из которых высшего достоинства, 41 серебряная и 33 бронзовые.

На втором месте в медальном зачете Китай с 88 медалями, На третьем по числу золота — Япония (27–14–17), пишет Спорт-Экспресс. На четвертом месте сборная Великобритании.

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпийских играх. Как отмечает «Газета.ру», российская команда выступила лучше, чем на двух последних Олимпиадах: в Рио-2016 у россиян было 55 медалей (19-17-19), в Лондоне-2012 они завоевали 70 (20-20-30).

В настоящее время в Токио началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Она проходит без зрителей.

Знаменосцем россиян стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. В Токио он завоевал награду высшей пробы в весовой категории до 97 кг.

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