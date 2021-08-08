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Проспект Ленина капитально отремонтируют в Якутске

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Почти 300 млн рублей потратят в этом году на капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске, в течение трех лет на реализацию проекта будет израсходован 1 млрд 588 млн рублей, сказал глава города Евгений Григорьев. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение управления госэкспертизы Якутии, сообщает ИА YakutiaMedia. В ближайшее время городские власти проведут открытый аукцион, на котором определится подрядчик. Работы пройдут в три этапа с 2021 по 2023 год. На первом этапе приведут в порядок участок улица Кулаковского — улица Октябрьская.

В Якутске запланирован капитальный ремонт отрезка улицы Ильменской. Компания, занимавшаяся разработкой проектно-сметной документации, получила положительное заключение госэкспертизы. Речь идет об участке Ильменской от улицы Чайковского до улицы Билибина. Ожидается, что ремонт продлится около двух лет. Строители должны будут провести большой объем земляных работ, работ по выносу инженерных сетей. Полностью поменяется система водоотводных лотков.

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