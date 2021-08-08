РЖД начала проверку в поезде Мурманск-Адлер из-за отравления детей

Холдинг «РЖД» выясняет обстоятельства и причины госпитализации в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию группы детей, следовавших поездом Мурманск–Адлер. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск–Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», — говорится в сообщении.

Вместе с тем пресс-служба уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они чувствуют себя удовлетворительно. Кроме того, все ребята и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха.

О том, что 20 детей из двух групп с поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, 7 августа сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Число госпитализированных после поездки на поезде к 8 августу возросло до 87.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

При этом в самом вагоне-ресторане поезда обнаружили продукты с истекшим сроком годности.