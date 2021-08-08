ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с СССР. Из архивных материалов следует, что подготовка началась в 1938 году.

Среди обнародованных документов находится приказ № 70 частям 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом. Этот приказ был отдан во время серии столкновений летом 1938 года, причиной которых послужили споры о принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. Столкновения получили название Хасанских боев.

ФСБ также рассекретила протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, который был проведен в декабре 1949 года, пишет в воскресенье, 8 августа, «РИА Новости».

Вместе с тем сам Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии. При этом, согласно протоколу, он признал, что «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом». По словам главнокомандующего, приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза».

С 1944 года Ямада был главнокомандующим Квантунской армией, спустя 5 лет он стал участником Хабаровского процесса — суда над японскими военными, причастными к разработке бактериологического оружия, уточняет «Газета.ру».

В апреле председатель научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Анатолий Кошкин рассказал «Известиям» о том, как в апреле 1941 года, был подписан пакт о нейтралитете между Японией и СССР. Москва преследовала цель избежать войны на два фронта, а Токио под прикрытием пакта стремился получить время для выбора направления удара — на север против Советского Союза или на юг против Великобритании и США.