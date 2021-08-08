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В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

Главврач больницы назвал сроки выписки отравившихся в поезде детей

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Главврач ГБУ «Туапсинская центральная районная больница № 1» минздрава Краснодарского края Игорь Смирнов в воскресенье, 8 августа, рассказал, что часть детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции, могут выписать в начале следующей недели.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от результатов анализов детей. Они, по словам Смирнова, будут готовы уже сегодня, а официально рассматривать их начнут 9 августа.

«Вопрос о выписке будет зависеть от результатов анализов. Может быть, часть детей уйдет у нас в первые дни следующей недели, другая часть, может быть, на два-три дня задержится. Но я очень сильно надеюсь, что в течение следующей недели у нас будет подавляющее количество выздоровевших», — цитирует его РЕН ТВ.

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Главврач подчеркнул, что на данный момент самочувствие пациентов нормализовалось и угрозы их жизни и здоровью нет. Смирнов подчеркнул, что дети уже заявляют, что «чувствуют себя прекрасно» и поскорее хотят выписаться, чтобы поехать на море.

7 августа с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где при обследовании были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла на контроль ситуацию с госпитализированными детьми.

8 августа число госпитализированных детей увеличилось до 87. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

В этот же день в связи с массовым отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер власти Карелии направили в Краснодарский край главного врача Петрозаводской городской детской больницы и открыли горячую линию.

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