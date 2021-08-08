Новый природный заказник появится в Коми

Природный заказник федерального значения «Параськины озера» появится в Республике Коми. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ 8 августа.

«Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма», — отметили в правительстве.

Минприроды до 1 декабря 2022 года направит в Росреестр сведения об установлении границ заказника для его постановки на кадастровый учет.

Как следует из постановления, государственный природный заповедник «Даурский» в Забайкальском крае увеличат на 39 тыс. га за счет присоединения новых участков. «Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц», — заключили в правительстве.

Как сообщалось в мае, в подмосковном Одинцово увеличат площадь особо охраняемой природной территории местного значения, природного резервата «Верховые болота лесных водоразделов рек Жуковки и Поноши». Она вырастет до 432 га.

В настоящее время территория страдает от стихийного туризма и неорганизованной рекреации.