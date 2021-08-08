Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции

Видео с места смертельного ДТП на западе Турции, в воскресенье, 8 августа, опубликовали местные СМИ.

Авария с рейсовым автобусом произошла ранее в этот же день в районе турецкого города Балыкесир. Изначально сообщалось, что в результате произошедшего погибли 14 человек и еще 18 были ранены.

При этом телеканал Haber Canlı.уточняет, что в результате аварии погибли 15 человек, в том числе 11 скончались на месте происшествия, а еще четверо в больнице. Пострадали 17 человек.

Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии. Как уточнили в Генконсульстве РФ в Стамбуле, граждан России в момент аварии в автобусе не было.

При этом это уже вторая крупная авария в Турции с участием автобуса на этой неделе. Так, 2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Погибли трое россиян, четверо до сих пор остаются в больницах. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.