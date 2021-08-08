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Около 1,5 тыс. тонн ягод планируется собрать в Подмосковье

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Реализация восьми крупных инвестиционных проектов позволит Подмосковью стать лидером в РФ по производству ягод. Об этом в эфире «России 1» рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«У нас в Подмосковье восемь проектов больших по ягодам. Мы должны через пару лет первое место взять в стране», — отметил глава региона.

В 2020 году в Московской области собрали 500 тыс. т зерновых и зернобобовых. В этом году планируется собрать еще больше, передает портал «Подмосковье сегодня». Также ожидается, что будет собрано как минимум 1,5 тыс. т клубники, голубики, смородины, малины.

Напомним, сейчас Подмосковье является лидером в стране по производству сыра, а в 2022 году может стать номером один и по производству ягод. В числе мер поддержки фермеров — ежегодная выплата на содержание крупного рогатого скота, субсидия на приобретение племенных коров, гранты на развитие семейных ферм. Как стало известно в конце апреля, с начала 2021 года в Московской области валовый надой молока составит 187 тыс. т. Это выше показателя 2020 года на 4,9%. Лидерами по надою стали Ленинский округ, Озеры, Зарайск и Луховицы. Кроме того, в Подмосковье увеличилось поголовье крупного рогатого скота.

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