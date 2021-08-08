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В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

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Власти Карелии направили в Краснодарский край главного врача Петрозаводской городской детской больницы и открыли горячую линию в связи с массовым отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер. Об этом 8 августа написал в соцсети «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, узнать о состоянии детей и ходе лечения родители могут по телефону 8-800-201-06-57. В настоящее время состояние детей оценивается медиками как удовлетворительное, добавил глава региона.

«Напомню, 140 ребят из Карелии направлялись на отдых в детские лагеря. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму», — заключил Парфенчиков.

7 августа с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где при обследовании были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа.

8 августа число госпитализированных детей увеличилось до 87. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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