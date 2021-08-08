Прямой эфир
Спорт
Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия
В Приморье мужчину убило ударом молнии
Мир
Россиян не было в попавшем в ДТП на западе Турции автобусе
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Знакомые сообщили о новой госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число госпитализированных после отправления в поезде Мурманск — Адлер детей увеличилось до 87. Они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести в больницах Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани 8 августа.

«Думали, ОРВИ»: десятки детей заразились псевдотуберкулезом от грызунов
В одном из интернатов Томской области произошла вспышка кишечной инфекции

Так, по состоянию на воскресенье в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района. Накануне с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции доставили 20 детей. Сообщалось, что они ужинали в вагоне-ресторане.

Один из четырех сотрудников вагона-ресторана был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также были взяты пробы воды и еды. Как сообщили источники ТАСС 8 августа, в ресторане обнаружена простроченная еда. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки стал норовирус второго типа. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

Как рассказали в региональном минздраве, дети передвигались в составе двух организованных групп. После снятия с поезда несовершеннолетних с признаками отравления остальные продолжили путь в летний лагерь.

Директор черноморского лагеря «Морская звезда» рассказала о состоянии детей, прибывших поездом Мурманск — Адлер, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции. По ее словам, в настоящее время всех детей, приехавших этим поездом, обследовал врач, никаких жалоб у детей нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021