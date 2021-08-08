Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87

Число госпитализированных после отправления в поезде Мурманск — Адлер детей увеличилось до 87. Они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести в больницах Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани 8 августа.

Так, по состоянию на воскресенье в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района. Накануне с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции доставили 20 детей. Сообщалось, что они ужинали в вагоне-ресторане.

Один из четырех сотрудников вагона-ресторана был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также были взяты пробы воды и еды. Как сообщили источники ТАСС 8 августа, в ресторане обнаружена простроченная еда. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки стал норовирус второго типа. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

Как рассказали в региональном минздраве, дети передвигались в составе двух организованных групп. После снятия с поезда несовершеннолетних с признаками отравления остальные продолжили путь в летний лагерь.

Директор черноморского лагеря «Морская звезда» рассказала о состоянии детей, прибывших поездом Мурманск — Адлер, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции. По ее словам, в настоящее время всех детей, приехавших этим поездом, обследовал врач, никаких жалоб у детей нет.