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Кардиолог назвала способы выявления постковидного синдрома

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Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова заявила, что симптомы постковидного синдрома могут длиться более 12 недель и призвала россиян не пытаться самостоятельно диагностировать последствия инфекции.

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Выявить их можно, по словам эксперта, при исследовании клинических анализов мочи и крови.

«Мы видим в крови определенные изменения: и СОЭ (скорость оседания эритроцитов. — Ред.) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», — заявила врач в воскресенье, 8 августа, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, после перенесенного коронавируса медики смотрят на показатели свертываемости крови пациента, результат теста D-димер (диагностика тромбоза), уровень электролитов и тропонина, а также на уровень гормонов щитовидной железы и витамина D.

Для диагностики постковидного синдрома, по ее словам, следует обратиться к врачу.

«Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать. Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию», — добавила Лоцманова.

Накануне замдиректора по клинической работе Центрального института эпидемиологии Антонина Плоскирева заявила, что так называемый постковидный синдром, выражающийся в виде обострения хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, чаще встречается у женщин и пожилых людей.

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