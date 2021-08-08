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Боксер Тайсон Дижон ответил на угрозы блогера Тарасова

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Боксер Тайсон Дижон по прозвищу Африканский Тайсон в воскресенье, 8 августа, ответил на угрозы российского блогера и бойца Артема Тарасова в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

5 августа Тарасов обратился с угрозами к своему сопернику Дижону, пообещав «съесть его на завтрак» и напомнив о бое Майка Тайсона, в котором тот откусил противнику, Эвандеру Холифилду, ухо.

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Блогер тогда также отметил, что на этот раз ему предстоит встретиться с достойным соперником.

«Тарасов, слушай сюда. Я смотрел твое интервью. Ты сказал, что ты меня съешь на завтрак. Чувак, тебе не повезло. Я очень злой в последнее время. Поэтому будем драться», — цитирует Дижона РЕН ТВ.

При этом боксер отметил, что ему достался грамотный соперник, поэтому он продолжит усиленные тренировки.

«Он не пустой. Я смотрел его бои в ММА и в рукопашном бою. Я понимаю, что он непростой парень», — заявил Дижон.

Накануне депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что ожидает от турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» интересных и захватывающих боев.

Турнир состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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