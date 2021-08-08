ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с Советским Союзом еще в 1938 году.

Среди представленных документов есть и трофейные. Так, рассекречен приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта в июле-августе того же года у озера Хасан.

Данные о подготовке японских военных к нападению на СССР также подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками, пишет 8 августа «РИА Новости».

Тогда Ямада признал, что приказ о приведении армии в боевую готовность на случай возникновения военных действий с СССР он отдал еще в январе 1938 года, уточняет «Газета.ру». Те двухнедельные бои завершились победой Красной армии, добавляет телеканал «Звезда».

Японский военачальник стал командующим 3-й армией, размещавшейся в Маньчжурии на границе с СССР именно в январе 1938 года, а главнокомандующим Квантунской армией его назначили в 1944 году.

В апреле председатель научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Анатолий Кошкин рассказал «Известиям», как в апреле 1941 года, был подписан Пакт о нейтралитете между Японией и СССР. Москва преследовала цель избежать войны на два фронта, а Токио под прикрытием пакта стремился получить время для выбора направления удара — на север против Советского Союза или на юг против Великобритании и США.