Прямой эфир
Спорт
Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия
В Приморье мужчину убило ударом молнии
Мир
Россиян не было в попавшем в ДТП на западе Турции автобусе
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Знакомые сообщили о новой госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с Советским Союзом еще в 1938 году.

Раскрытие покажет: РФ представит новые документы о роли Польши в ВОВ
Опубликовать данные о предвоенной обстановке планируется в июне

Среди представленных документов есть и трофейные. Так, рассекречен приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта в июле-августе того же года у озера Хасан.

Данные о подготовке японских военных к нападению на СССР также подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками, пишет 8 августа «РИА Новости».

Тогда Ямада признал, что приказ о приведении армии в боевую готовность на случай возникновения военных действий с СССР он отдал еще в январе 1938 года, уточняет «Газета.ру». Те двухнедельные бои завершились победой Красной армии, добавляет телеканал «Звезда».

Японский военачальник стал командующим 3-й армией, размещавшейся в Маньчжурии на границе с СССР именно в январе 1938 года, а главнокомандующим Квантунской армией его назначили в 1944 году.

В апреле председатель научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Анатолий Кошкин рассказал «Известиям», как в апреле 1941 года, был подписан Пакт о нейтралитете между Японией и СССР. Москва преследовала цель избежать войны на два фронта, а Токио под прикрытием пакта стремился получить время для выбора направления удара — на север против Советского Союза или на юг против Великобритании и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021