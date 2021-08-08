Директор лагеря рассказала о состоянии прибывших поездом из Мурманска детей

Директор черноморского лагеря «Морская звезда» в воскресенье, 8 августа, рассказала о состоянии детей, прибывших поездом Мурманск — Адлер, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

По ее словам, в настоящее время всех детей, приехавших этим поездом, обследовал врач.

«Сегодня утром главный врач лично проверяет и смотрит детей. Никаких жалоб нет, температура нормальная. Все хорошо», — цитирует РЕН ТВ слова директора лагеря.

Также она уточнила, что ей известно о госпитализации трех детей, которые должны были прибыть в лагерь. Их состояние, как отметила директор учреждения, стабильное.

Накануне сообщалось, что 20 детей из двух групп, направлявшихся поездом Мурманск — Адлер в оздоровительный лагерь на Кубани, попали в больницы с признаками кишечной инфекции. Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих. В воскресенье стало известно, что число госпитализированных после поездки на поезде детей возросло до 87. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

Также источник сообщал, что в вагоне-ресторане поезда, в котором ехали дети, обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью.