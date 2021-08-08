В Приморье мужчину убило ударом молнии

Житель приморского поселка Тавричанка погиб от удара молнии во время ловли медуз. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Отмечается, что по факту случившегося следователи начали проверку. Мужчина погиб накануне вблизи села Прохладное во время выхода в Угловой залив для ловли медуз. По данным СК, 53-летний мужчина и его сын были на резиновых лодках, пишет РЕН ТВ.

«Пошел сильный дождь с грозой и молнией. Обернувшись, сын увидел яркую вспышку возле отца, после которой тот упал в воду. Сын оттащил потерпевшего к берегу уже без признаков жизни, прибывшие медики зафиксировали смерть», — указали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что дом загорелся во Владимирской области от удара молнии. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники, 10 человек. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.