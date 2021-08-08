Прямой эфир
Спорт
Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Российские гимнастки прокомментировали свое серебро в групповом многоборье ОИ
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами
Мир
Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани возросло до 87

Россия заняла третье место по количеству завоеванных на Олимпиаде-2020 медалей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Олимпийского комитета России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. При этом по общему количеству наград россияне на третьем месте.

Гордости узел: в художественной гимнастике судейский скандал
Почему золото Олимпийских игр выиграла Линой Ашрам из Израиля, а у России спорное серебро

В активе сборной России 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

На первом месте как по количество завоеванного золота, так и по общему числу медалей расположилась сборная США. В активе американцев 113 наград, 39 из которых высшего достоинства, 41 серебряная и 33 бронзовые.

На втором месте в медальном зачете Китай с 88 медалями (38–32–18). На третьем по числу золота — Япония (27–14–17), пишет Спорт Экспресс.

Замыкают пятерку лидеров Великобритания (22–21–22) и сборная ОКР (20–28–23).

Олимпиада в Токио завершается 8 августа.

Последний комплект медалей был разыгран в финале по водному поло. Ватерполисты сборной Сербии завоевали последнее золото ОИ в Токио.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпийских играх. По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне — 68.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021