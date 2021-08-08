Россия заняла третье место по количеству завоеванных на Олимпиаде-2020 медалей

Сборная Олимпийского комитета России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. При этом по общему количеству наград россияне на третьем месте.

В активе сборной России 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

На первом месте как по количество завоеванного золота, так и по общему числу медалей расположилась сборная США. В активе американцев 113 наград, 39 из которых высшего достоинства, 41 серебряная и 33 бронзовые.

На втором месте в медальном зачете Китай с 88 медалями (38–32–18). На третьем по числу золота — Япония (27–14–17), пишет Спорт Экспресс.

Замыкают пятерку лидеров Великобритания (22–21–22) и сборная ОКР (20–28–23).

Олимпиада в Токио завершается 8 августа.

Последний комплект медалей был разыгран в финале по водному поло. Ватерполисты сборной Сербии завоевали последнее золото ОИ в Токио.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпийских играх. По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне — 68.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.