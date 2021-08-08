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Россиян не было в попавшем в ДТП на западе Турции автобусе

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Граждан России не было в автобусе, перевернувшемся в турецкой провинции Балыкесир в воскресенье, 8 августа. Об этом сообщает российское Генконсульство в Стамбуле.

«Согласно информации турецких властей, наших граждан там нет, — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Ранее в этот день сообщалось, что 14 человек погибли, 18 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в районе турецкого города Балыкесир.

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Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии.

2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области.

Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Погибли трое россиян, четверо до сих пор остаются в больницах.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное делу по факту ДТП с российскими туристами в Турции.

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