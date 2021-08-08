В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщил 8 августа столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце в районе съезда на проспект Вернадского. Отмечается, что пострадал в аварии один человек. Его госпитализировали с переломом ноги. Движение затруднено на 0,8 км.

На месте работают сотрудники полиции, отмечает РЕН ТВ. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, изначально произошло две аварии с участием четырех авто, затем в них врезалась пятая машина.

6 августа сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД. Авария произошла в районе съезда на Липецкую улицу.