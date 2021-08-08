Прямой эфир
Спорт
Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Российские гимнастки прокомментировали свое серебро в групповом многоборье ОИ
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами
Мир
Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани возросло до 87
Сюжет:

Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпийских играх в Токио.

Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр
Как и в 2012 году, отыгрались с 0:2, но уступили в решающем сете сборной Франции

«Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен», — сказал он журналистам в воскресенье, 8 августа.

По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 год в Париже.

Поздняков отметил, что прекрасные результаты на Играх в Токио показали борцы, фехтовальщики, стрелки. Успешно выступили мастера тхэквондо, гимнасты и пловцы. Кроме того, в очередной раз свой высочайший класс подтвердили синхронистки.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятую строчку в медальном зачете Игр в Японии. По общем количеству медалей сборная ОКР стала третьей на Олимпиаде, уступив командам США и Китая.

Ранее в этот же день олимпийская сборная США гарантировала себе первое место в медальном зачете Олимпиады после победы американских волейболисток над бразильянками в финале соревнований.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

В день начала Игр министр спорта России Олег Матыцин заявил, что максимальной задачей на Олимпиаде в Токио является попадание в тройку лучших стран в медальном зачете, а минимальной — в пятерку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021