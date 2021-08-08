Президент ОКР оценил результат сборной на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпийских играх в Токио.

«Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен», — сказал он журналистам в воскресенье, 8 августа.

По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 год в Париже.

Поздняков отметил, что прекрасные результаты на Играх в Токио показали борцы, фехтовальщики, стрелки. Успешно выступили мастера тхэквондо, гимнасты и пловцы. Кроме того, в очередной раз свой высочайший класс подтвердили синхронистки.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятую строчку в медальном зачете Игр в Японии. По общем количеству медалей сборная ОКР стала третьей на Олимпиаде, уступив командам США и Китая.

Ранее в этот же день олимпийская сборная США гарантировала себе первое место в медальном зачете Олимпиады после победы американских волейболисток над бразильянками в финале соревнований.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

В день начала Игр министр спорта России Олег Матыцин заявил, что максимальной задачей на Олимпиаде в Токио является попадание в тройку лучших стран в медальном зачете, а минимальной — в пятерку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.