В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек, 18 ранены

14 человек погибли, 18 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в районе турецкого города Балыкесир. Об этом сообщила администрация провинции.

«Сегодня в 4:40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах», - рассказали власти.

Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии, пишет Anadolu Ajansı.

Это не первая крупная авария с автобусом в Турции за последние несколько дней. Накануне девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса.

Кроме того, 2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Автобус выехал на встречную полосу и перевернулся.

Погибли трое россиян, четверо до сих пор остаются в больницах. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное делу по факту ДТП с российскими туристами в Турции.