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В Новосибирске мужчина напал с ножом на людей на детской площадке

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Житель Новосибирска, вооруженный ножом, напал на людей на детской площадке, сообщает 8 августа РЕН ТВ.

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Подробности происшествия устанавливаются. Как отмечает телеканал, инцидент произошел на улице Державина в Центральном районе накануне вечером. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, напал на своих знакомых.

По данным автора сообщения, напавший был задержан, а двоих пострадавших госпитализировали.

6 августа сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, после чего скрылся с места преступления. По последним данным, пострадали два человека. Полиция сумела задержать злоумышленника.

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