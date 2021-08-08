Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 августа

В Москве в воскресенье, 8 августа, ожидаются до +29 градусов и небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер ожидается южной четверти 5–10 м/с.

В Московской области столбики термометров покажут от 23 градусов тепла до 28.

Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст.

В ночь на понедельник, 9 августа, температура понизится до +15 градусов, днем — до 28 градусов тепла.

Ранее в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «жарковатая» погода и температура до +30 градусов ожидаются в столичном регионе до 12 августа. При этом характер погоды в Москве в ближайшие дни будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона, предупредил синоптик.