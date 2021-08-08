Жителей Сочи предупредили о смерчах

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 9 августа из-за риска образования смерчей в регионе и непогоды. Об этом сообщила 8 августа пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что формирование смерчей над морем вероятно в районе Магри-Веселое.

Жителям и гостям курорта рекомендовали оставаться в зданиях и избегать линий электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.

3 августа метеорологи рассказали о правилах поведения во время смерча. Эксперт Леонид Старков отметил, что многие, увидев такое редкое погодное явление, входят в оцепенение, другие в погоне за сенсацией пытаются делать красивые фото. Но и те, и другие теряют драгоценное время, потому что, увидев смерч, нужно немедленно укрыться.