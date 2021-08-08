Власти Новокузнецка объяснили списание с транспортных карт миллионов рублей

Администрация Новокузнецка объяснила сбоем в системе появление большого минуса на балансе транспортных карт после оплаты проезда. Соответствующее сообщение появилось в воскресенье, 8 августа.

«При обновлении программного обеспечения системы произошел сбой, который может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке», — говорится в заявлении в официальном аккаунте местных властей в Instagram.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства и призвали пассажиров воздержаться от оплаты проезда транспортными картами в ближайшие сутки.

Для выведения карты из стоп-листа и актуализации баланса жителям города предлагается звонить на единый номер.

Накануне один из местных жителей пожаловался на крупные списания с транспортных карт после поездки в автобусе. По его словам, баланс карты ушел в минус почти на 20 млн рублей.

При этом 6 августа одна из пострадавших также рассказала, что баланс ее карты ушел в минус на 3 млн рублей вместо 11 рублей.

Вскоре в управлении по транспорту и связи города прокомментировали данный инцидент. Чиновники назвали причиной крупных списаний сбой при обновлении программного обеспечения (ПО).