На Олимпиаде выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

На Олимпийских играх в Токио зарегистрировали 26 новых случаев заражения COVID-19, cледует из отчета оргкомитета Игр, опубликованного в воскресенье, 8 августа.

Спортсменов среди нововыявленных инфицированных нет, уточнили в документе.

Общее число заражений коронавирусной инфекцией на Олимпиаде с начала июля достигло 430.

Накануне было зафиксировано 22 новых случая коронавируса.

Ранее, 4 августа, наблюдался суточный рекорд заражений коронавирусом. Число выявленных случаев достигло 31.

В июле подчеркивалось, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут применяться дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.