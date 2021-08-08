Прямой эфир
Спорт
Российские «художницы» завоевали серебро ОИ в групповом многоборье
Спорт
Глава МОК заявил об успешном проведении Олимпиады в Токио
Мир
США назвали предстоящие выборы в Никарагуа нелегитимными
Мир
Умер американский комик Тревор Мур
Мир
Байден поздравил американских спортсменов с успехами на Олимпиаде
Общество
МВД пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права
Общество
Князь Дома Романовых распишется с избранницей в обычном ЗАГСе
Мир
Пассажирский поезд сошел с рельсов на Украине
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

Сирийские пасечники рассказали о сборе меда в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пасечники сирийской провинции Латаки рассказали, как им удается собирать мёд в послевоенных условиях. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает РЕН ТВ.

Ученые и пасечники требуют ввести контроль за пчелами-мигрантами
Ученые и пасечники требуют ввести контроль за пчелами-мигрантами
Они также попросят власти финансово поддерживать только пасеки со среднерусскими пчелами

Специалисты поделились, что для идеального нектара требуется соблюдать определенные условия обслуживания ульев.

«Моя задача — проверять, сколько мёда накопилось в улье. Затем его нужно собрать, но при этом не потревожить пчел. Любая встреча с человеком, прежде всего, — стресс для них, а не для нас», — отметил работник фермы Махмуд Исмаил.

Отмечается, что ассортимент продукта пока небольшой — на всю ферму — всего один сорт мёда, да урожай только в апреле. Но, по словам руководства пасеки, таких объемов производства вполне хватает.

«Это единственная ферма по разведению пчел во всей Латакии. Мы отравляем нашу продукцию в другие провинции. Она пользуется спросом», — заявил директор предприятия Иосиф Саад.

По информации телеканала, работники фермы ежедневно проверяют соты. Улей должен находится чуть ли не в идеальной чистоте, а пчелы требуют ухода.

В Сирии мёд — традиционный ингредиент, который добавляют в сладости. Самые крупные пасечные хозяйства расположены в горной части уже упомянутой провинции.

13 июля стало известно, что в Ульяновской области пчеловоды должны будут оформить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Порядок оформления закреплен постановлением правительства. Нововведение связано с участившимися в последнее время случаями массовой гибели пчел. Его цель — развитие пчеловодства в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021