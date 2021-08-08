Сирийские пасечники рассказали о сборе меда в Сирии

Пасечники сирийской провинции Латаки рассказали, как им удается собирать мёд в послевоенных условиях. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает РЕН ТВ.

Специалисты поделились, что для идеального нектара требуется соблюдать определенные условия обслуживания ульев.

«Моя задача — проверять, сколько мёда накопилось в улье. Затем его нужно собрать, но при этом не потревожить пчел. Любая встреча с человеком, прежде всего, — стресс для них, а не для нас», — отметил работник фермы Махмуд Исмаил.

Отмечается, что ассортимент продукта пока небольшой — на всю ферму — всего один сорт мёда, да урожай только в апреле. Но, по словам руководства пасеки, таких объемов производства вполне хватает.

«Это единственная ферма по разведению пчел во всей Латакии. Мы отравляем нашу продукцию в другие провинции. Она пользуется спросом», — заявил директор предприятия Иосиф Саад.

По информации телеканала, работники фермы ежедневно проверяют соты. Улей должен находится чуть ли не в идеальной чистоте, а пчелы требуют ухода.

В Сирии мёд — традиционный ингредиент, который добавляют в сладости. Самые крупные пасечные хозяйства расположены в горной части уже упомянутой провинции.

13 июля стало известно, что в Ульяновской области пчеловоды должны будут оформить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Порядок оформления закреплен постановлением правительства. Нововведение связано с участившимися в последнее время случаями массовой гибели пчел. Его цель — развитие пчеловодства в регионе.