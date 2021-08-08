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Британцы высмеяли новость о «перехвате» двух российских Ту-142

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Читатели The Daily Mail в субботу, 7 августа, высмеяли в комментариях новость о сопровождении британскими истребителями двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

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Ранее в субботу ВВС Великобритании заявили о «перехвате» двух Ту-142 Военно-космических сил (ВКС) России, пролетавших «рядом с границами воздушного пространства Соединенного Королевства». Британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО.

В свою очередь, британские комментаторы посоветовали военным королевства направить свои силы на сдерживание гораздо большей угрозы — потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на остров через пролив Ла-Манш.

«Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!» — написал пользователь с ником I love you.

«Тратим на это [перехват] мегафинансы, а нелегальных иммигрантов, которые высаживаются на наших пляжах, остановить не можем» — подчеркнул sunbeam.

«Следует больше думать о неизвестных незаконных мигрантах, высаживающихся на наши берега», — указал пользователь jawrip.

«Приятно видеть, что королевские ВВС могут перехватить один антиквариат 1960-х годов из России, но наш RN или Border Farce не может остановить несколько лодок с подвесными моторами», — написал The true word.

5 августа сообщалось, что за сутки почти 500 мигрантов прибыли за сутки в Великобританию через Ла-Манш. Еще 246 человек, которые пытались достичь британской территории, перехватила французская сторона. В правительстве Соединенного Королевства заявили, что мигранты должны искать убежище в других странах, а не пытаться добраться до Великобритании на переполненных, небезопасных лодках.

За 2021 год более 10 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках, передает RT.

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