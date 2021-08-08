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МВД пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права

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МВД пересмотрит отношения сотрудника ГИБДД и будущего водителя во время практической части экзамена на права, сообщили 8 августа в пресс–службе ведомства.

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Отмечается, что будут пересмотрены конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров.

«В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — цитирует ведомство ТАСС.

Также в пресс–службе отметили, что изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу.

4 августа директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников рассказал «Известиям», что новые правила сдачи экзамена в ГИБДД были введены для повышения навыков в управлении автомобилем, они направлены на снижение аварийности на дорогах.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут.

Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и так далее.

Изменения были также внесены в систему начисления штрафных баллов. При этом у кандидатов появилась возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена, напоминает «Газета.ру».

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