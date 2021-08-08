Гильермо Джонс прибыл в Москву для боя с Кудуховым

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонс 8 августа прибыл в Москву, где ему предстоит поединок с российским бойцом Виталием Кудуховым.

Панамский спортсмен прилетел в весьма хорошем настроении и пообщался с журналистами прямо в аэропорту. Он отметил, что рад прилететь в российскую столицу.

«Я приехал сюда в Россию боксировать, делать свою работу и буду выкладываться по полной. Мне нравятся люди здесь, буду знакомиться и получать удовольствие», — сказал Джонс.

Отвечая на вопрос о Кудухове, панамский боксер отметил, что россиянин «хорошо боксирует», и назвал его «очень сильным» соперником.

При этом Джонс он сильно удивился, узнав, что в России многие зрители его считают злодеем после поединка с Денисом Лебедевым.

«Я не знал, но мне приятно. В любом случае, Денис позвал меня боксировать в тяжелом весе, поэтому почему бы и нет?», — сказал панамский спортсмен, указав на то, что приехал боксировать, а не интересоваться мнением россиян о себе.

Также он поделился планами в спортивной карьере на ближайшие годы.

«Я три года не участвовал в боях. Мне нужно больше боксировать и это возможность начать бои. <...> Я собираюсь оставаться в спорте еще года два и потом попрощаться с боксом», — рассказал боец.

Ранее Кудухов раскрыл свой план на бой с Джонсом. По его мнению, действовать надо так, чтобы панамцу было исключительно неудобно и он не мог действовать в излюбленной манере.

5 августа спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира – в 23:00 (мск). Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире. На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.