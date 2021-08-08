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Стала известна дата начала съемок приквела «Голодных игр»

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Съемки приквела франшизы «Голодных игр» начнутся в первой половине 2022 года, сообщает портал Deadline.

Отмечается, что часть, предшествующая событиям в оригинальной серии фильмов, будет основана на романе Сьюзан Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях».

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По данным издания, об этом рассказал председатель киностудии Lionsgate Джозеф Дрэйк во время ежеквартального разговора с аналитиками Уолл-Стрит о доходах компании. Также Дрэйк сообщил, что премьера фильма состоится в конце 2023 года или в начале 2024 года.

По информации председателя киностудии, создатели трилогии рассчитывают презентовать ее именно в кинотеатрах, несмотря на неопределенность, связанную с COVID-19. Предыдущие четыре фильма, также основанные на книгах Коллинз, заработали в кинопрокате почти $3 млрд.

«Есть публика, которая хочет вернуться в кинотеатры. Я верю, что рынок вернется. У нас будет сильная, надежная платформа для монетизации наших фильмов», — цитирует издание Дрэйка.

Отмечается, что режиссером приквела станет Фрэнсис Лоуренс, который снял франшизу «Голодные игры». В будущей картине действие сосредоточится вокруг молодого Кориолана Сноу — будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем.

В марте стало известно, что киностудия Morgan Creek работает над продолжением серии фильмов о детективе по поиску пропавших животных Эйсе Вентуре. При этом информации о сюжете третьей части нет. Также не сообщается, будет ли третья часть перезапуском или же продолжением серии, а также вернется ли Джим Керри к своей роли.

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