В Петербурге водитель насмерть сбил электросамокатчика

Автомобилист насмерть сбил электросамокатчика у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье, 8 августа, телеканал «78»

В свою очередь, водитель транспортного средства утверждает, что человек на электросамокате ехал на красный свет.

Обстоятельства инцидента в настоящее время изучаются.

Ранее, 20 июля, на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга водитель такси сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, 59-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В июне МВД России заявило о росте аварий с участием электросамокатов с начала года на 195%. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых два человека погибли и 119 пострадали. Лидером по числу таких аварий стала Москва, где произошло 24 ДТП, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 22 аварии.